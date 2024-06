Ilaria Salis demolita dal Commissario Ater: “Pensi a chi aspetta da anni una casa popolare”

28 giugno 2024 a

Le parole di Ilaria Salis sulle case occupate «credo abbiano dato fastidio un po’ a tutti, specialmente alla gente per bene. E soprattutto a chi è in lista da anni per un alloggio popolare e non riesce ad ottenerlo». Orazio Campo, Commissario straordinario Ater Roma, reagisce così, intervistato dall’Adnkronos, alla battaglia dell’europarlamentare di Avs, che giustifica le occupazioni delle case: «In bilancio abbiamo oltre un miliardo di crediti - spiega - dovuti non solo al problema delle occupazioni, è chiaro, ma per una situazione generale tra cui inserire anche il problema della morosità. Va da sé che quando parliamo di occupazioni non ci riferiamo sempre a ingressi forzosi: si passa da nuclei familiari che hanno perso i requisiti per la permanenza nell’alloggio; a nuclei che non avrebbero diritto; ad eredi del legittimo assegnatario che si impossessano dell’appartamento senza autorizzazione. Una grossa parte degli immobili sono in questa situazione. Ad oggi ci sono 7000 pratiche di sanatorie che devono essere ancora istruite. Settemila persone, quindi, che teoricamente avrebbero diritto ad essere regolarizzate, in virtù di alcuni provvedimenti legislativi regionali passati».

«Cosa direi alla Salis e Fratoianni? Di ripetere esattamente – osserva e conclude Campo- quello che hanno detto di fronte a persone che sono in lista d’attesa da anni, legalmente, e che hanno rispettato la legge».