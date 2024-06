Ilaria Salis "comunistella con i soldi degli altri": bordata clamorosa di Leoni

28 giugno 2024 a

a

a

A 4 di sera, il talk-show guidato da Roberto Poletti e Francesca Barra, si è discusso di Ilaria Salis, del suo sbarco a Bruxelles, della questione dell’occupazione delle case popolari e di quel debito di 90mila euro che l’Aler di Milano le ha iscritto a ruolo per un immobile sui Navigli. La neo europarlarmentare è una "paladina dei poveri o degli abusivi"? Questo è stato l'interrogativo che ha acceso il dibattito in studio. Simone Leoni, responsabile nazionale del movimento giovanile di Forza Italia, non ha avuto dubbi. "Non c'è alcun tipo di accanimento. C'è Ilaria Salis, che è una comunistella da quattro soldi, che ha pensato di farla franca a modo suo", ha detto per iniziare.

"I soldi per l'auto elettrica ce li danno Soumahoro o Salis?": Capezzone inchioda Evi

Il Tribunale regionale di Budapest-Capitale ha contattato la presidenza del Parlamento europeo per richiedere la revoca dell'immunità parlamentare di Ilaria Salis, eletta nelle liste di Avs. "L'immunità non può consentirle di non estinguere un debito che ha con i cittadini italiani. Ilaria Salis ha occupato una casa. Occupare una casa è un reato abominevole, occupare una casa popolare, quindi togliendo possibilità a una famiglia che ne ha bisogno, mi pare assurdo", ha scandito Leoni. L'insegnante "si deve assumere le sue responsabilità". "Tutta questa sceneggiata ha permesso a una radical chic di fare la comunista con i soldi degli altri e sulla pelle dei più deboli", ha concluso.