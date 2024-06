Ilaria Salis e la "lotta" delle occupazioni. Cruciani sbotta: "Diventata la Santa"

28 giugno 2024 a

a

a

A Dritto e rovescio, si è parlato di laria Salis, che è sbarcata a Bruxelles e ha fatto un appello ai suoi colleghi europarlamentari per salvarsi dal processo in Ungheria. La neo eletta con Avs, dopo essersi registrata ufficialmente al Parlamento europeo e aver pubblicato la foto con il commento "è tutto vero", si è offerta ai giornalisti ed è passata all’attacco, contro la mossa dei giudici di Budapest che non intendono rinunciare all’accertamento delle condotte dell’attivista. Ma non è tutto. L'insegnante ha anche minimizzato la questione dell’occupazione delle case popolari e quel debito di 90mila euro che l’Aler di Milano le ha iscritto a ruolo per un immobile sui Navigli. "Non penso di essere nella posizione di dovermi difendere", ha detto l’europarlamentare ai giornalisti, "nel senso che credo che i movimenti per la casa cerchino di rispondere ad un problema cui le istituzioni non sono in grado di rispondere. Poi questa cosa dà fastidio, è scomoda, quindi mettono in campo questi attacchi, che sono sostanzialmente fondati sul nulla. Stiamo parlando di un accesso effettuato quando avevo 23 anni: ne ho compiuti 40 la settimana scorsa".

"Non la chiamo onorevole", ciclone Bernardini De Pace su Salis e scintille con Cento

In studio, Onorio Rosati di Avs ha ribadito il concetto espresso da Ilaria Salis stessa: ovvero che occupare case è baluardo di resistenza. Ma questa versione dei fatti non è piaciuta per niente a Giuseppe Cruciani. "Io capisco la difficoltà di una persone che non ha mai occupato una casa nel rispondere a una domanda molto semplice: siccome Salis ha rivendicato il fatto che i movimenti per la casa, che si autoproclamano tali, allora bisogna giustificare l'occupazione di case pubbliche in maniera illegittima?", ha chiesto il conduttore de La Zanzara. Rosati ha ribadito la sua opinione: "Se occupare una casa è una forma di lotta, ha una sua giustificazione". Il conduttore radiofonico non si è trattenuto: "È una superca**ola. Giustificate l'ingiustificabile di questa Sant'Ilaria. L'avete tolta dalla galera e avete fatto un'operazione politica straordinaria. È diventata la Santa per definizione", ha aggiunto.