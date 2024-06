Europee, Giorgia Meloni fa il segno della vittoria: "Grazie, primo partito italiano"

10 giugno 2024 a

a

a

«Grazie. Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche». Giorgia Meloni affida ai social un primo commento sui dati delle elezioni europee. La premier e leader di Fratelli d’Italia pubblica una sua immagine con la mano a indicare la ’V’ di vittoria. Un messaggio di soddisfazione che arriva dopo la seconda ondata di proiezioni sui voti. Il consorzio Opinio Italia per la Rai sul risultato delle elezioni europee su un campione del 18% dà infatti in testa FdI con il 28,5%. Seguono Pd al 23,7%; M5s al 10,5%; Forza Italia-Nm 10%; Lega al 8,3%; Avs al 6,7%; Sue al 4%; Azione al 3,4%.

GRAZIE! @FratellidItalia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche. pic.twitter.com/uYHHm4Nm6S — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 9, 2024

Clima di grande serenità all’Hotel Parco dei Principi di Roma, dove Fdi ha allestito il suo quartier generale per seguire lo spoglio delle europee. In attesa di notizie su un possibile arrivo di Meloni, lo stato maggiore di Fratelli d’Italia è riunito in una grande sala dell’albergo. Presenti, tra gli altri, i capigruppo di Camera e Senato Tommaso Foti e Lucio Malan, il responsabile organizzazione Fdi Giovanni Donzelli, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrogida, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. E ancora: il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il questore della Camera Paolo Trancassini, l’europarlamentare Nicola Procaccini e altri parlamentari nazionali come Gianluca Caramanna, Sara Kelany, Marta Schifone e Francesco Filini.