Europee e amministrative, sezioni aperte fino alle 23

09 giugno 2024 a

a

a

Ancora una giornata a disposizione degli elettori per esprimere il loro voto. I seggi, infatti, saranno aperti nella giornata odierna fino alle 23. A ciascun elettore saranno consegnate una matita copiativa e una scheda (di colore diverso per ogni Circoscrizione) che contiene una serie di simboli corrispondenti alle liste (partiti): in quattro Circoscrizioni ve ne saranno dodici, tranne in quella Insulare dove sono undici. L’elettore dovrà usare la matita per fare una croce sul simbolo della lista alla quale vuole esprimere il proprio voto. Inoltre se vorrà indicare nelle righe apposite, a fianco del simbolo, potrà inserire i nomi dei candidati preferiti (fino a un massimo di tre) che corrono per quella lista. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nell’ipotesi di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-uomo-donna o viceversa). Se vengono espresse più preferenze per candidati dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

Inchieste a orologeria, i dossier Striano sulle elezioni

Capitolo elezioni amministrative: questa tornata elettorale coinvolge 3.520 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, 114 Comuni del Friuli Venezia Giulia, 27 della Sardegna e 37 della Sicilia. L’eventuale ballottaggio, che interessa i Comuni al voto con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno (in quel caso i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì). Tra le città al voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale ci sono 29 capoluoghi di provincia e sei Regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.