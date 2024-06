Elezioni europee, alle 12 affluenza al 25%: dove si vota di più

09 giugno 2024 a

Elezioni europee, alle 12.30 di domenica 9 giugno in Italia l’affluenza alle urne per il voto delle elezioni europee è del 25,00%. ’Eligendò, il portale dedicato del Viminale, riporta anche le percentuali nelle macroaree, con punte del 28,80 nell’Italia nord occidentale. Si vota meno nelle Isole, con una affluenza arrivata alle 12.30 di questa seconda giornata a urne aperte ferma al 16,87%, mentre al Sud si arriva al 20,68%. Sopra la media nazionale anche l’Italia nord orientale con il 27,66% di affluenza e l’Italia centrale con una percentuale di votanti del 26,76%.

Dopo la prima giornata di voto per le elezioni europee e per il rinnovo di circa 3.700 comuni e del consiglio regionale del Piemonte, alle 7 di questa mattina hanno riaperto le urne. Si potrà votare fino alle 23 di questa sera. L’affluenza di ieri alle 23 era del 14,64%. Al voto anche i cittadini di altri 20 Paesi dell’Unione. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per eleggere i rappresentanti per l’Europa.