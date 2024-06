Decima sulla scheda elettorale, l'UniRai difende Storace: "W la libertà"

08 giugno 2024 a

Le parole di Francesco Storace sul fatto che metterà una decima sulla scheda elettorale hanno scatenato il panico tra i sindacati della Rai. Se l'Usigrai attacca Storace, in sua difesa interviene il sindacato UniRai: "Ora i #TeleOssessionati prendono di mira Storace per aver detto che metterà una bella decima sulla scheda elettorale. Ma chi pensano di essere? W la libertà!" Così su X il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai.

Ma cosa avevano detto Usigrai e il CdR del Giornale Radio contro Storace? «Usigrai e CdR Giornale Radio: su Storace che allude alla decima mas parlando del voto sui social, attendiamo di conoscere quali provvedimenti intendano prendere la Rai e il Direttore di RadioUno. Francesco Storace non resiste alla tentazione e pur essendo chiamato alla continenza come giornalista, anche se collaboratore esterno, e al rispetto del codice etico della Rai in quanto conduttore de Il rosso e il nero su radio 1 RAI, allude alla decima mas parlando del voto. Attendiamo di conoscere quali provvedimenti intendano prendere la Rai e il Direttore di RadioUno nei suoi confronti. Nel rispetto non soltanto di coloro che hanno subito la violenza dell’occupazione nazifascista ma anche di tutte le cittadine e i cittadini che, pagando il canone garantiscono lo stipendio a Storace». Così in una nota Usigrai e Cdr Giornale Radio.