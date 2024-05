Sciopero Rai, in onda Tg1 e Tg2. Gasparri: "Crolla il monopolio sindacale"

06 maggio 2024 a

Il Tg1 delle 13,30 e il Tg2 delle 13 sono andati regolarmente in onda nonostante l'annunciato sciopero indetto in Rai per lunedì 6 maggio. "Liberi di scioperare, liberi di lavorare. Crolla il muro del monopolio sindacale. Vince la libertà di scelta per tutti. In onda i Tg Rai", scrive su X Maurizio Gasparri postando gli screenshot dei due telegiornali di VIale Mazzini trasmesse all'ora di pranzo. Anche Rainews sta proponendo servizi sportivi. Insomma, lo sciopero non decolla. Il segretario Usigrai, Daniele Macheda, fa sapere: "Verificheremo se non ci sono state violazioni del diritto di sciopero. Vedremo che prodotto riuscono a fare. Se si accontentano di giornali monchi o sommari che non rispondono a criteri giornalistici. Verificheremo con i cdr quello che succede, non c'è nessuna preoccupazione. Sappiamo che è un tentativo che l'azienda stava facendo. L'importante è capire quanti colleghi hanno aderito allo sciopero. I dati di adesione non li conosco ancora".

A rispondere alle accuse di boicottaggio è UniRai, il nuovo sindacato che ha spezzato il "monopolio sindacale" a Viale Mazzini."Usigrai, se vuole uno sciopero al 100% non può ignorare che esiste un altro sindacato. Ci si confronta, si trova una piattaforma comune, si sciopera insieme, se è il caso. Altrimenti Usigrai si prende il rischio di uno sciopero cui aderisce il 70% e che qualcosa vada in onda…", spiega Francesco Palese, segretario della rappresentanza di lavoatori del servizio pubblico a Repubblica. Cosa vuole dire all’Usigrai?"Che non serve insultarci quotidianamente chiamandoci 'sindacato giallo'. Io non ho mai sentito la Cgil insultare la Cisl o altri. All’Usigrai dico: è cambiato il vento e oggi lo vedranno. Inutile inibire i redattori che oggi vogliono lavorare. Ho le prove che lo stanno facendo in Sicilia", spiega il segretario di UniRai.