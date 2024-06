Migranti, la confessione di Rama: ho detto sì solo all'Italia e a Meloni

06 giugno 2024 a

a

a

Edi Rama spiega ancora una volta il piano con l’Italia sulla questione migranti. “Siamo pronti. Abbiamo dato all’Italia la ‘casa’ per risolvere un problema. Io ho detto no a richieste avute da altri Paesi, ho accettato solo quella dell’Italia, che per me è speciale. Ci legano millenni di storia comune e ci unisce il mare”, le parole del premier albanese a La Stampa.

Albania, ecco l'hotspot: il dato che sbugiarda la sinistra: quanto è costato e quanto risparmieremo

L’esponente politico di Tirana, che ieri con Giorgia Meloni ha visitato la struttura di Shengjin, pronta ad accogliere i migranti in arrivo dall’Italia, si è scagliato ferocemente contro i critici: “Parlare di Guantanamo è come sputare in faccia alle vittime di quell’inferno, mentre non c’è dubbio che ci sono rischi potenziali. Il piano ha tenuto in considerazione queste criticità, perciò abbiamo limitato il numero dei migranti a tremila. Un miliardo di euro investito dall’Italia? Non sono interessato a questi calcoli. Bastano tutte le parti che giustamente fanno i conti in Italia. Giudicheranno gli italiani, non io e gli albanesi. La responsabilità della sicurezza nei centri è delle autorità italiane. Se poi ci sarà bisogno, le nostre forze dell’ordine faranno la loro parte”.

Scoppia la bomba dei migranti, Cerno: "Una grande truffa criminale"

“L’Albania è legata all’Italia - dice ancora il premier albanese - io a Meloni ben oltre la destra e la sinistra. Valeva per tutti i premier italiani. L’Europarlamento è vestito da due coperte, e non credo cambierà. Ma se a voi sembra che io appoggi la politica di destra di Meloni, allora cosa dite di Olaf Scholz, che ha espresso la stessa soddisfazione per l’accordo con l’Italia? Questi concetti di destra e sinistra sono limitanti per il nostro mondo complesso”. Poi Rama ci tiene ad un chiarimento: “Mai attaccato la stampa italiana, ho solo reagito su cose terrificanti dette e scritte facendo un grande torto alla verità e agli albanesi. Usare la parola ‘narcostato’ per un Paese che ha aperto i negoziati d’adesione all’Ue è qualcosa di osceno. Difendo la mia istituzione nazionale”.