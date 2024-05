Porta a Porta, Matteo Salvini attacca Macron: "No alleanze col bombarolo"

29 maggio 2024 a

a

a

«Posso dirmi preoccupato da gente come Macron che parla con tale semplicità di conflitto e di morte? Mi stupisco che qualcuno dica "piuttosto che allearmi con Le Pen mi alleo con Macron". Io con un bombarolo non voglio avere niente a che fare». Lo ha affermato il segretario leghista Matteo Salvini a ’ Porta a portà. «Io lavoro per un centro destra unito in tutta Europa senza allearsi con i socialisti o chi vota per le auto elettrice cinesi», ha aggiunto. Poi continua a parlare di politiche europee. «Noi non voteremo mai Ursula von der Leyen presidente della commissione europea penso che la commissione europea uscente sia stata una delle più dannose per gli agricoltori, per i balneari, per i pescatori, per cittadini italiani ed europei. Hanno fatto rivoltare per i trattori e i contadini in tutta Europa».

Borrell: "Lecito per Kiev colpire la Russia". Salvini non ci sta: "È un bombarolo"

Durante la puntata di Porta a Porta il ministro dei Trasporti ha anche preso di mira Elly Schlein per la sua opposizione alla costruzione del Ponte sullo Stretto. «Oggi un treno merci ci mette tre ore ad attraversare quei tre chilometri. Chi attraversa lo Stretto in auto sa che ci vogliono ore. Solo chi non conosce lo Stretto, la Sicilia e la Calabria può prendere il traghetto come ha fatto l’amica Elly Schlein, prendere il traghetto e dire ’Viva i traghetti, non serve il ponte, ci mettiamo pocò. Venti minuti di attraversata, quello che c’è prima e c’è dopo la Schlein non lo sa: basta che lo chieda ai siciliani». Lo ha affermato il segretario leghista Matteo Salvini a ’ Porta a portà.