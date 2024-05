Sondaggi, ultima Supermedia prima delle europee: il sorpasso sul filo di lana

23 maggio 2024 a

a

a

Ultimi sondaggi prima delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. A fotografare i movimenti dell'orientamento di voto degli italiani è la Supermedia Agi-Youtrend che integra i risultati più recenti delle rilevazioni dei principali istituti demoscopici. L'ultima media prima del blackout elettorale conferma in sostanza le tendenze emerse nelle ultime settimane: Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, stabile al 27,2 per cento, mentre il Pd tocca un 21 per cento che i dem non riscontravano da prima delle Politiche 2022.

Ilaria Salis esce dal carcere e va ai domiciliari. La reazione del padre

Dietro al partito di Elly Schlein, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, stabile appena sotto il 16%, mentre si registra la ripresa della Lega, la cui crescita nelle ultime settimane culmina in un "controsorpasso" su Forza Italia. Entrambe le forze di maggioranza mostrano comunque, nel medio periodo, una tendenza positiva che potrebbe portarle al 9%, se non anche oltre. Dietro è sempre serrato il "testa a testa" tra Stati Uniti d’Europa, Avs e Azione, tre liste racchiuse in mezzo punto a cavallo del decisivo 4%. Lontane da questa soglia, le liste Libertà e Pace Terra Dignità, rispettivamente di Cateno De Luca e Michele Santoro, entrambe quotate intorno al 2%.

Il partito di Soumahoro e l'ipocrisia dei testimonial in politica, l'affondo di Cerno

I dati delle liste: : FDI 27,2 (stabile), PD 21,0 (+0,4), M5S 15,9 (stabile), Lega 8,7 (+0,3), Forza Italia-NM 8,5 (-0,1), Stati Uniti d’Europa 4,4 (-0,3), Verdi/Sinistra 4,3 (+0,2), Azione 3,9 (stabile), Pace Terra Dignità 2,1 (+0,1), Libertà 2,0 (-0,1). Considerando le coalizioni, questo lo scenario indicato dall'integrazione degli ultimi sondaggi politici: Centrodestra 44,5 (+0,2), Campo largo (Pd-M5s-Avs) 41,1 (+0,4), Centro liberale (Stati Uniti d’Europa + Azione) 8,3 (-0,3), altri 6,1 (-0,3).