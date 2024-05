Ilaria Salis esce dal carcere ed è ai domiciliari. La reazione del padre

23 maggio 2024 a

Ilaria Salis è uscita dal carcere in Ungheria e si trova agli arresti domiciliari. “Finalmente abbiamo la possibilità di riabbracciare Ilaria, speriamo che questa sia una tappa temporanea prima di vederla finalmente in Italia”, la reazione di Roberto Salis, padre della maestra e attivista anarchica, interpellato dall’Ansa. Il 15 maggio era stato stabilito che Salis avrebbe lasciare il carcere di Gyorskocsi utca di Budapest e andare agli arresti domiciliari: il ricorso presentato dagli avvocati della 39enne era stato accolto dal tribunale di seconda istanza ungherese. Il ricorso era stato presentato dagli avvocati dell'attivista contro la decisione del giudice magiaro che, nell'udienza del 28 marzo, aveva invece respinto l'ipotesi dei domiciliari. Salis lascia il penitenziario dopo il pagamento della cauzione e indossa il braccialetto elettronico, scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della fine del suo processo. Nel frattempo Salis è stata candidata dal duo Bonelli-Fratoianni con la lista di Alleanza Verdi-Sinistra alle elezioni Europee che si terranno nel secondo weekend di giugno.