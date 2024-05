Salvini ammutolisce l'attivista anti-nucleare: controsenso, dici no al futuro

23 maggio 2024 a

a

a

Matteo Salvini non ci sta e con valide argomentazioni affronta l’attivista per l’ambiente. Un membro di GreenPeace, dalla platea del Festival dell’Economia di Trento, ha posto una domanda-appello sulla inazione della politica sulla crisi climatica e si è dichiarata contro il nucleare. Il ministro dei Trasporti e vicepremier le ha replicato così, senza troppi giri di parole e andando dritto al punto: “Dire che sei per la transizione energetica e sei contro l’energia nucleare di ultima generazione è un controsenso. Il nucleare è l’energia più pulita, stabile e sicura, abbiamo 432 centrali nucleari operative nel mondo che non producono scorie. Siccome non sempre c’è vento o sole, c’è bisogno anche di tutte la tre fonti di produzione energetica. Quindi nel nome della scienza ti prego di informarti. Chi dice no al nucleare dice no al futuro, ne sono assolutamente convinto. Stiamo investendo miliardi sulle energie rinnovabili e idrogeno. Andare verso un processo che disinquina senza nucleare non ha senso”. La militante ha a sua volta ribattuto alle affermazioni di Salvini dicendo “a noi serve la transizione energetica, il nucleare non è la soluzione”.