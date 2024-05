Crosetto portato d'urgenza in ospedale: ambulanza al Consiglio Supremo di Difesa

21 maggio 2024 a

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale: era stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione. Lo rendono noto le stesse fonti del ministero guidato dal fondatore di Fratelli d'Italia.

A febbraio scorso Crosetto era stato ricoverato d’urgenza al San Carlo di Nancy dopo aver accusato un dolore al petto. In quell’occasione gli venne riscontrata una lieve pericardite. Ora è stato portato nello stesso nosocomio.