Yoodata, fiducia nei ministri: Crosetto, Giorgetti e e Nordio sul podio

20 maggio 2024 a

a

a

Crosetto, Giorgetti e Nordio. Sono questi tre i ministri col pià alto indice di gradimento tra i ministri del governo italiano. L’Istituto di Ricerca Yoodata di Milano ha avviato un monitoraggio dell’opinione pubblica denominato "Osservatorio Demoscopico Italia". La prima rilevazione è stata condotta con tecnica mista (CATI/CAWI e face to face) su un campione di 602 individui maggiorenni residenti in Italia, con quote per genere, età, grande ripartizione geografica e ampiezza centri. L’indagine è stata realizzata dall’8 al 15 maggio 2024.

Sondaggio Pagnoncelli: FdI mette il turbo, sorpasso clamoroso nel centrodestra

Nel dettaglio la graduatoria dei 10 ministri con portafoglio (esclusi i due leader di partito, Matteo Salvini e Antonio Tajani) con la maggiore fiducia è la seguente: Guido Crosetto 46%; Giancarlo Giorgetti 45%; Carlo Nordio 41%; Matteo Piantedosi 37%; Adolfo Urso 33%; Giuseppe Valditara 33%; Anna Maria Bernini 31%; Gennaro Sangiuliano 30%; Orazio Schillaci 27%; Marina Calderone 24%. I ministri con portafoglio che hanno più fiducia sono dunque Crosetto (Difesa), Giorgetti (Economia) e Nordio (Giustizia), sopra "quota 40". Seguono cinque ministri oltre quota 30, ossia Piantedosi (Interni), Urso (Made in Italy), Valditara (Istruzione), Bernini (Università) e Sangiuliano (Cultura). Infine, troviamo due ministri fra il 20 e il 30%, ovvero Schillaci (Salute) e Calderone (Lavoro). La fiducia molto elevata verso il ministro Crosetto dipende sicuramente anche dal contesto internazionale, spiega l’Istituto in un comunicato, caratterizzato da due sanguinosi conflitti alle porte dell’Europa (da cui il ruolo centrale assegnato appunto al ministro della Difesa). Economia, Giustizia e Interni hanno tradizionalmente ministri con indici di fiducia piuttosto alti, conclude il comunicato.