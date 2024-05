Meloni-Schlein, salta il duello tv. La7 e Sky provano il colpaccio

Edoardo Romagnoli 17 maggio 2024 a

a

a

Il dibattito Schlein Meloni non si farà sulla tv pubblica e allora perché non farlo sulla tv privata. Devono aver pensato questo a La7 e a Sky. Infatti prima è arrivato l’invito del direttore del Tg La7 Enrico Mentana. «D’intesa con i vertici di La7 ufficializzo la proposta di due confronti televisivi tra i leader delle liste in lizza per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. I confronti avranno luogo mercoledì 5 e giovedì 6 giugno alle ore 21.20: prendendo l’ultimo sondaggio Swg divulgabile, quello del 23 maggio, riserveremo la serata del 6 giugno ai rappresentanti delle liste maggiori. Questa la nostra proposta, attendiamo le risposte» ha scritto su Instagram Mentana.

Un invito subito recepito da Schlein, Conte, Salvini, Tajani ma anche dalla coppia Bonelli-Fratoianni e dal vulcanico Bandecchi di Alternativa popolare. Ci prova anche Sky. Il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis ha rivolto il suo personale invito a tutti i leader: «Sky Tg24 è da sempre la casa del confronto, li ha sempre ospitati sin dalla sua nascita, ogni volta che i protagonisti della politica hanno manifestato la volontà di farli». Il primo format ideato dalla tv di Murdoch risale al settembre 2022, si chiamava «Idee a confronto», e permise un dibattito virtuale fra le proposte degli otto leader politici più importanti. Poi a gennaio 2024 durante la conferenza stampa di fine anno con Giorgia Meloni un giornalista Sky ha ufficialmente rivolto un invito alla premier per partecipare a un faccia a faccia con Schlein.

«La nostra volontà - ha chiarito De Bellis- è sempre stata quella di offrire al pubblico l’opportunità di ascoltere le idee a confronto dei leader con regole chiare, condivise e trasparenti, nel rispetto, inoltre, delle indicazioni espresse in materia dall’Autorità Garante delle Comunicazioni». Ma dove e quando si terrebbe il dibattito su Sky? Il 27 maggio, in diretta, nell’ambito dell’evento Sky Tg24 Live in Milano, c’è già il nome del format: Il Confronto. Andrà in onda sui canali 100 e 500 sulla piattaforma Sky, sul digitale terrestre su TV8 e Sky Tg24 sul canale 50, in streaming sul sito di Sky Tg24 e su YouTube e su tutti i canali social della testata che cumulano circa 8 milioni di follower. Il Confronto prevede lo stesso tema di domanda per tutti i partecipanti, lo stesso tempo di risposta e il medesimo numero di repliche ciascuno. Le domande le faranno i direttori delle principali testate giornalistiche italiane. Insomma per un Vespa che non ce l’ha fatta ci sono un Mentana e un De Bellis che ci provano.