Sinistra senza pace: “Così il Pd è un problema”. Bordata a Schlein da Fratoianni

Volano per l’ennesima volta gli stracci all’interno della sinistra. “Questa cosa del confronto tv è ridicola e offensiva, non solo perché Giorgia Meloni ed Elly Schlein non andranno in Europa, ma offensiva rispetto alle regole della democrazia. Non ci sono due coalizioni e basta, c’è il proporzionale. Allora si confrontino tutti, si faccia con i sorteggi come le tribune politiche. Dovrebbero essere loro due a sottrarsi, altrimenti devono intervenire gli organi di garanzia, come l’AgCom”, è questo l’attacco di Nicola Fratoianni alla Camera.

Angelo Bonelli ha spiegato che sono in corso contatti con altri gruppi, tra cui il Movimento 5 Stelle, per «rivolgerci all’AgCom che è stata già avvisata. Questa questione la contestiamo profondamente a Schlein, perché pensare che il confronto politico si riduca a due candidate, non pensando a chi potrà essere tuo alleato in un lavoro che riguarda il futuro del Paese, non fa bene. Per noi è un problema molto forte e ci rivolgiamo al Pd, perché per noi Meloni è avversaria e sappiamo come si comporta. Ma se qualcuno del Pd pensa di costruire l’alternativa a sua immagine e somiglianza c’è un grande problema in questo Paese». Si spacca nuovamente il fronte dell’opposizione.