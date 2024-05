Europee, la sfida di Tajani: "Qual è l'obiettivo di Forza Italia"

13 maggio 2024 a

Le elezioni europee si avvicinano e il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, lancia la sfida di Forza Italia. L'obiettivo del partito è raggiungere il 10% alle Europee e il 20% alle politiche. «Abbiamo un mese di tempo l’obiettivo è il 10% del consenso - dichiara Tajani - Significa avere una prospettiva per raccogliere fino al 20% alle politiche, tornare a essere centrali nella vita politica italiana, c’è bisogno della nostra forza, di gente perbene e affidabile, il perno della vita politica italiana, all’interno del centrodestra, sapendo quello che vogliamo fare nel Paese». Lo dice Antonio Tajani, leader di Fi, intervenendo dal palco dell’Eur, nel corso della presentazione dei candidati europei di Forza Italia.

Tajani parla anche di pressione fiscale e riforma della giustizia: «Finché saremo in maggioranza ci batteremo perché la pressione fiscale non aumenti neanche di un euro. Si chiami sugar tax o patrimoniale». Così il vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani all’evento di presentazione dei candidati alle Europee - Quando parliamo di riforma della giustizia non parliamo di un’azione contro i magistrati».