Meloni-Schlein, il confronto tv per le europee a Porta a porta: ecco quando

Alla fine il confronto televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, si farà. Il duello in vista delle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno tra la premier e la segretaria del principale partito dell'opposizione si svolgerà giovedì 23 maggio. A spuntarla, tra le varie ipotesi emerse nlle ultime settimane, è Bruno Vespa: il confronto, infatti, andrà in onda nella trasmissione "Porta a Porta". A renderlo noto una nota congiunta degli staff di Meloni e Schlein.

I contatti tra i due staff sulle regole del confronto tv erano in corso tra accelerazioni e frenate dalla seconda metà di febraio. A lanciare la proposta era stata Schlein, sfida raccolta da Meloni. Poi sono scesi in campo gli entourage per stabilire le regole di ingaggio di un duello tv che lascia fuori il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.