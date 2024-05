Sondaggi Europee, Meloni mette il turbo a FdI. Conte nei guai: il dato mai visto

09 maggio 2024 a

La corsa verso le elezioni europee entra nel vivo con Giorgia Meloni, Antonio Tajani ed Elly Schlein candidati per i loro partiti. A fornire l'ultima fotografia sugli orientamenti di voto degli italiani è il sondaggio dell’istituto demoscopico Noto sondaggi per Porta a Porta, Fratelli d’Italia al 28,5% stacca il Pd al 20%, seguito da M5S al 16. Quindi Lega al 9% seguita da Forza Italia all’8,5. Sopra la soglia del 4%, la lista Stati Uniti d’Europa al 4,5 mentre poco sotto Alleanza Verdi-Sinistra e Azione. La lista Libertà promossa da Cateno de Luca si ferma al 2,8%, quella promossa da Michele Santoro ’Pace terra dignità’ - che oggi ha avuto il via libera del Tar sulle firme - all’1,5%. In termini di seggi Fdi eleggerebbe 25 eurodeputati, il Pd 18, i 5 Stelle 13, Lega e Fi 8 e Stati Uniti d’Europa 4.Fuori tutti gli altri partiti.

Giovedì 9 maggio è stata pubblicata anche la Supermedia AGI/YouTrend della settimana con il Pd ai massimi da un anno con il 20,6% e FdI al 27,2%. M5s scende sotto il 16% per la prima volta nel 2024, mentre il testa a testa tra Lega e Forza Italia-Noi Moderati si fa molto ravvicinato, con gli azzurri in vantaggio dello 0,2%. Guadagnano qualcosa tutti i partiti in lotta per superare la soglia di sbarramento, con Stati Uniti d’Europa al 4,7% e AVS e Azione entrambi sul filo del fatidico 4%.