I Girotondini di Giannini in piazza contro il premierato. Idea di Monica Guerritore

La nuova mossa dei "Girotondini" nati nella chat di Massimo Giannini, editorialista della Repubblica, è scendere in piazza contro il premieriato. Un flash mob da tenersi proprio a due passi da Palazzo Chigi, ovvero di fronte alla Camera dei deputati. L’idea arriva dall’attrice Monica Guerritore, che avrebbe voluto protestare già oggi, ma non ci sono i tempi tecnici. Così Gianni & Co. hanno deciso di prendere tempo per organizzarsi al meglio e chiamare a raccolta più gente possibile.

I Girotondini di "Rep" in campo: chiamata alle armi in piazza. Giorgia gongola, Elly meno

Intanto, uno dei terreni che il nuovo movimento (poco spontaneo) intende cavalcare nei prossimi giorni è lo sciopero Rai, indetto dall’Usigrai, che si è tenuto ieri. E prosegue pure la campagna, per ora solo via social, sul quindicesimo giudice costituzionale ancora mancante, tanto che proprio ieri è stato postato un «contributo» di Gherardo Colombo, l’ex pm di Mani Pulite. E siccome ogni pretesto è bono, annunciano una mobilitazione anche sui morti sul lavoro, perché - sostengono - la strage avvenuta a Palermo e «la trasformazione di un diritto fondamentale in una qualsiasi "materia prima", sta svilendo l’articolo 1 della Costituzione» ed è «una presa in giro sulla pelle delle persone».