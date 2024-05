Giannini e i girotondini di Rep si fanno il partito, ecco la prima campagna di Bella chat (video)

05 maggio 2024 a

Si muove come un vero e proprio partito il gruppo nato sulla chat "Bella ciao" di cui ha scritto Il Tempo, quella animata dall'editorialista di Repubblica Massimo Giannini e finita al centro delle polemiche per la frase choc sul generale Vannacci ("Uccidiamolo"). Nel gruppone WhatsApp nato per il 25 aprile tanti giornalisti, vip di vario settore, ma anche imprenditori. Come rivelato dal Tempo, c'è già una data, il 26 maggio, per il primo possibile appuntamento pubblico dei novelli girotondini di "Rep", che puntano anche a riempire Piazza Navona come ai tempi di Nanni Moretti (quell'avventura, tuttavia, non finì in gloria...).

Ora l'ex direttore della Stampa, con piglio da navigato dirigente di partito, impartisce le disposizione della prima campagna di "Bella chat": un'opposizione a colpi di video flash per dare la spallata al governo di Giorgia Meloni (l'effetto boomerang, come nel caso del generale Vannacci, appare tuttavia scontato) e un segnale nefasto per Elly Schlein, che si vede scavalcata nel suo mondo di riferimento.

I Girotondini di "Rep" in campo: chiamata alle armi in piazza. Giorgia gongola, Elly meno

In un post-manifesto, come apprende Il Tempo, Giannini spiega: "Amiche e amici, in attesa di definire tempi e modi del nostro prossimo evento pubblico, oggi battiamo un altro colpo. Dopo quello di Donatella Stasio, lanciamo un mio breve video, in cui prendiamo posizione sul tema dell’elezione del quindicesimo giudice costituzionale", scrive il giornalista. Un tema che diventerà "una vera e propria campagna. Oggi il mio, nei prossimi giorni - e ogni giorno – altri brevi video analoghi di altri testimonial, dai giuristi agli artisti, e poi altrettanti di normali cittadini". Insomma, l'idea è di tempestare il governo di video-flash di giornalisti vip ma anche di persone "normali". "Questo strumento, i video-flash che lanciamo oggi, diventerà d’ora in poi un vero e proprio format, ripetibile su altri temi che ci stanno a cuore. Ma perché la cosa funzioni, c’è bisogno che un minuto dopo che l’abbiamo postata nella PAGINA Facebook venga condivisa da tutti i membri del gruppo e della chat, e poi ripostata da ciascuno sui propri social. Così riusciremo a rendere virali le nostre campagne. Grazie a tutti!", scrive ancora il giornalista. Hasta la victoria, a colpi di repost .