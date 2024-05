Strage di Casteldaccia, il dolore di Giorgia Meloni: "Sono sconvolta"

06 maggio 2024 a

«Sconvolge la notizia degli operai coinvolti nel tragico incidente avvenuto a Casteldaccia, nel palermitano. Alle famiglie delle vittime il mio profondo cordoglio, unitamente al sentimento di vicinanza verso il lavoratore che si trova attualmente nel reparto di Rianimazione all’ospedale Policlinico di Palermo. Sia fatta piena luce su questa tragedia». Lo scrive su X il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Intanto è in coma il sesto operaio della tragedia sul lavoro a Casteldaccia (Palermo). L’uomo è in gravissime condizioni ed è ricoverato al Policlinico di Palermo dov'è stato intubato. È stato soccorso nella vasca in cui sono morti i cinque operai, forse era entrato per aiutare i compagni. Ma è svenuto per le esalazioni di gas.