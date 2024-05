Meloni sul mezzo militare, l'ultima cantonata sinistra: Crosetto smonta il bluff con tre foto

04 maggio 2024 a

In campagna elettorale ogni occasione è buona per polemizzare, anche se le strumentalizzazioni evidenti, come le proverbiali bugie, hanno le gambe corte. Un caso esemplare è quello legato alle critiche alla premier Giorgia Meloni rea di aver reso omaggio all'esercito passando in rassegna le file di soldati in piedi su un mezzo militare, accanto al ministro della Difesa. Le immagini girate alla celebrazione del 163esimo anniversario dalla costituzione dell’Esercito, all’ippodromo militare a Roma, hanno scatenato svariati commenti fuori posto a cui lo stesso Guido Crosetto risponde con una manciata di foto eloquenti.

"Ho letto assurde critiche sul fatto che il Presidente del Consiglio (non per sua scelta ma per prassi) abbia passato in rassegna il contingente dell’Esercito a bordo di un mezzo militare. Vi consiglio di informarvi prima di fomentare odio gratuito. Ci sono state decine di eventi simili", scrive su X il ministro postando le immagini, del tutto analoghe a quelle che ritraggono Meloni, con protagonisti i titolari della difesa Roberta Pinotti e Lorenzo Guerini, non certo due promotori di fantomatiche derive autoritarie e tendenze militaristiche. Non solo. Anche il capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, ha passato in rassegna le truppe in piedi, con marziale autorevolezza.

Ho letto assurde critiche sul fatto che il Presidente del Consiglio (non per sua scelta ma per prassi) abbia passato in rassegna il contingente dell’Esercito a bordo di un mezzo militare.

Vi consiglio di informarvi prima di fomentare odio gratuito.

Ci sono state decine di eventi… pic.twitter.com/jHVoizfm8k — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) May 4, 2024

Critiche feroci sulle immagini dell'evento erano arrivate nel corso della puntata di venerdì 3 maggio di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi su La7. A cui anche il giornalista David Puente ha replicato, pubblicando foto analoghe che ritraggono, tra gli altri, anche il presidente Giorgio Napolitano... Insomma, Meloni sulla jeep? Nessun allarme democratico ma semplice prassi istituzionale. Ancora una volta la propaganda anti-governo spara a salve.