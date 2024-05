Bandecchi tuona: "Corto circuito pericoloso", Ap esclusa al Centro: che succede

02 maggio 2024 a

Un "preoccupante e pericoloso corto circuito istituzionale ed interpretativo" ha escluso le liste di Alternativa Popolare al Centro, mentre hanno ricevuto il via libera al Sud. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, leader della formazione politica che debutta alle elezioni europee, annuncia battaglia e convoca conferenza stampa per venerdì 3 maggio alle ore 11.30. Il segretario nazionale di Ap denuncia il "corto circuito istituzionale ed interpretativo che ha causato l'ammissione della Lista di AP nella circoscrizione Meridionale", mentre è stata ammessa in altre circoscrizioni. Un fatto che si è verificato "nonostante una fondamentale nota chiarificatrice del Viminale, citata dalla Corte di Appello nelle motivazioni di ammissione, che pare nessuna altra Corte abbia ritenuto di tenere in conto, omettendone la ragione", si legge in una nota.

"Ciò che sta avvenendo è degno dei peggiori regimi, si sta cercando, da parte della maggioranza di Governo e attraverso modifiche di legge scritte malissimo, di impedire ad una fascia di elettori la propria espressione di voto. Si stanno violentemente e arrogantemente comprimendo i diritti democratici", tuonano dal partito che annuncia per domani alle ore 11.30 una conferenza stampa presso l'aula Magna dell'università Unicusano in via Don Carlo Gnocchi n.3 di Roma "per denunciare con forza e chiarezza la grave vicenda in corso, ancor più grave se si ricorda che AP rappresenta il PPE, ha nel suo logo il logo del PPE e il PPE ha tutti i requisiti, in tutta Europa, per partecipare alle elezioni senza raccogliere le firme". Contemporaneamente, il presidente di AP Paolo Alli ha chiesto incontro urgente sul tema al presidente del Consiglio Meloni e al ministro Piantedosi.