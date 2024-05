Europee, inizia la corsa: leader, vip e acchiappavoti: i nomi caldi nelle liste

Sullo stesso argomento: Ap ammessa al Sud ma non al Centro: cortocircuito sulla lista di Bandecchi

Ormai ci siamo, alle 20 di mercoledì 1 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni europee. Ricordiamo che si voterà l'8 e il 9 giugno. Leader, indipendenti, nomi noti, acchiappavoti, e poche sorprese dell'ultimo minuto. Come annunciato a guidare le liste di Fratelli d'Italia c'è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "detta Giorgia". Al Centro se la vedrà direttamente con Elly Schlein, che ha lasciato il posto di capolista a Stefano Bonaccini (Nord Est), Cecilia Strada (Nord Ovest) e Lucia Annunziata (Sud). Ma anche con Carlo Calenda, con Matteo Renzi (candidato non da capolista in 4 circoscrizioni) e con il vicepremier, Antonio Tajani. Non correrà, invece, Matteo Salvini, che al Centro schiera il generale Roberto Vannacci.

Più complessa la situazione di Pensioni & Lavoro Risveglio europeo e Democrazia Sovrana e popolare di Marco Rizzo, che hanno depositato le liste anche senza le firme necessarie e hanno già annunciato ricorsi. Una opposizione in Cassazione sarebbe già stata presentata da Alternativa Popolare del sindaco di Terni Stefano Bandecchi: ha avuto il semaforo verde dalla Corte d'Appello di Napoli ma non da quella di Roma. Si è presentato in tutte le circoscrizioni anche Cateno De Luca con la lista Libertà.

In FdI c'è Vittorio Sgarbi, candidato al Sud. I Al Centro vengono schierati Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo, Francesco Torselli, Marco Squarta, Civita Di Russo e Marco Ciccioli. Nel Pd Elly Schlein guiderà la lista al Centro e nelle Isole. Al Sud la lista sarà invece guidata da Lucia Annunziata, seguita dal sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro. Nel Centro, sono confermati i nomi di Nicola Zingaretti, Camilla Laureti e dell'ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio con i sindaci Dario Nardella e Matteo Ricci.

Per il M5s Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps e sostenitore del reddito di cittadinanza, è capolista al Sud. L'ex calciatrice Carolina Morace guiderà i Cinque stelle nell'Italia centrale. Giuseppe Antoci è in testa alle liste grilline nelle Isole mentre Ugo Biggeri e l'uscente Sabrina Pignedoli saranno al timone nella circoscrizione Nord-Est.

La Lega. Vannacci èpresente in tutti i collegi e capolista al Sud e al Centro. Al centro sono candidati anche Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco e Mario Abruzzese. Nel Nord Est, Paolo Borchia e Anna Maria Cisint, sindaca di Monfalcone. Forza Italia-Noi Moderati, Antonio Tajani sarà il capolista in tutte le circoscrizioni. Al Nord Ovest, si candidano Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Paolo Damilano. Come annunciato per l'Alleanza Verdi-Sinistra c'è Ilaria Salis capolista nel Nord Ovest e nelle Isole. Al Cenro Ignazio Marino e Cristian Raimo e Marilena Grassadonia. Al Sud capolista Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace.

Stati Uniti d'Europa: Matteo Renzi è presente in quattro circoscrizioni. Emma Bonino capolista nel Nord Ovest: c'è anche Alessandro Cecchi Paone. Al Sud capolista Enzo Maraio, segretario nazionale del partito socialista, poi Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, e Marco Zambruto, genero di Totò Cuffaro. Azione: nel Nord Est il guida Cuno Tarfusser, magistrato, Carlo Calenda ed Elena Bonetti saranno in lista in tutte le circoscrizioni. Nella circoscrizione Nord Est l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti.