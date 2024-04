Ilaria Salis: "Perché mi candido". Chi farà la campagna elettorale al posto suo: l'annuncio

26 aprile 2024 a

a

a

Ilaria Salis annuncia con una lettera la sua candidatura alle elezioni europee con l'Alleamza Verdi-Sinistra. "Dopo notti insonni ho deciso di accettare la candidatura alle elezioni europee, per portare l’attenzione che mi avete mostrato anche alle altre persone che si trovano nella mia stessa situazione e trasformare questa mia sfortunata vicenda in qualcosa di costruttivo per la tutela dei diritti fondamentali", si legge nel comunicato letto durante la conferenza stampa, alla Camera dei deputati, da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, e dal padre di Ilaria, Roberto.

Scurati, Salis e Landini usano la festa del 25 aprile per farsi pubblicità

"Non è mia intenzione sottrarmi al procedimento in cui sono imputata, ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di proporzionalità e della presunzione di innocenza. So di non essere un caso unico né eccezionale. Io ho avuto la fortuna di non essere dimenticata, ma situazioni di ingiustizia simili sono all’ordine del giorno in diversi Paesi d’Europa", sono le parole di Salis. "Ilaria è stata in silenzio fino al 15 dicembre, dall’11 febbraio 2023. La situazione è stata stagnante, senza progressi. Qualche progresso si è iniziato a vedere da quando è partita l’ondata mediatica, credo sia molto apprezzabile il gesto fatto da Avs perché porta avanti un concetto che dovrebbe far parte della nostra democrazia", ha detto il padre dell'italiana detenuta in Ungheria in attesa di giudizio con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di alcuni neonazisti.

Da Salis a Montanari: la piazza è propaganda e la sinistra cerca consenso

"Da quando è scoppiato il caso di mia figlia sono andato con il cappello in mano da chiunque avrebbe potuto darmi una mano, in questi miei giri ho trovato chi mi hanno ignorato, chi mi ha sbattuto la porta in faccia e che mi ha diffamato. Ma ho trovato anche persone che mi hanno dato una mano: tra queste c’è Elly Schlein. Non mi ha proposto nulla, ma si è detta disponibile ad aiutarmi. Mi sono incaricato di riportare la disponibilità che mi era stata offerta. Ilaria fa politica attiva da quando ha 15 anni, a modo suo, ha fatto quindi la sua scelta in massima linearità con il suo percorso politico. Chi mi ha aiutato in questa situazione. per me e mia moglie devastante, avrà sempre un posto nel mio cuore", ha detto ancora Salis.

Ma come farà campagna elettorale Salis detenuta a Budapest? "Tutti i candidati alle Europee staranno facendo un set per le immagini per la campagna. Ilaria non può farlo. Chiederemo agli artisti che volessero illustrare l’immagine di Ilaria per la campagna di farlo", annuncia il padre.