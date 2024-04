Fratelli d'Italia, l'annuncio della candidatura di Meloni è imminente. “Guardiamo al futuro”

26 aprile 2024 a

A Pescara l'attesa è tutta per domenica, per l'intervento in cui Giorgia Meloni scioglierà il nodo legato alla sua candidatura alle Europee. La kermesse 'L'Italia cambia l'Europa' con cui Fratelli d'Italia apre di fatto la campagna elettorale in vista delle elezioni di giugno si tiene fronte mare, con tre sale allestite in spiaggia per ospitare in meno di 72 ore 135 relatori e 2200 delegati. Il quesito relativo alla scelta della premier e leader del partito di via della Scrofa tiene ovviamente banco anche perché, come ricorda il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, "al deposito delle liste mancano ormai poche ore". I nomi per il Parlamento Europeo andranno infatti presentati entro il primo maggio.

"Se Meloni si candiderà? Noi siamo tutti curiosi, stiamo tutti aspettando con interesse quello che deciderà, ma non lo sappiamo ancora", spiega Donzelli mentre dal palco il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, sottolinea che "questa è la giornata dell'orgoglio di un partito che è diventato il più grande non per caso. Lo ha fatto alla fine di un percorso di coerenza e coraggio. Questo è un partito che ha fatto i conti col suo passato mille volte, una volta per sempre, se lo mettano in testa, noi guardiamo al futuro. E siamo un grande partito perché abbiamo un grande leader che si chiama Giorgia Meloni. E avendo un grande leader, noi il suo nome lo mettiamo nel simbolo. Se altri non hanno questa possibilità è un problema loro, evidentemente".

Nome e volto della premier da settimane campeggiano sui manifesti di FdI per le europee e l'annuncio è ormai nell'aria. E domenica per la chiusura della kermesse ci saranno tutti gli alleati della coalizione, da Matteo Salvini ad Antonio Tajani passando per Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa. "Avere una donna, spero, come lei alla guida della nostra lista in tutta Italia permetterà anche di confermare la grande fiducia che gli italiani hanno in lei", rimarca il ministro delle Politiche agricole e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, mentre per il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan, l'eventuale discesa in campo di Meloni "indicherà l'importanza che assegniamo a queste elezioni". Con un obiettivo già indicato che è il 26% preso alle politiche. "Per noi quella è la soglia del successo - conclude Malan -. Quasi dappertutto in Europa chi governa perde consenso rispetto a quello che ha avuto nelle precedenti elezioni, noi invece puntiamo a guadagnarne”.