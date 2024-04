Scurati, Mollicone non si tiene: “Tg1? Oltraggiati milioni di italiani, chieda scusa”

26 aprile 2024 a

Federico Mollicone si scaglia contro Antonio Scurati. Il presidente della Commissione Cultura e Editoria della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, in occasione dell’incontro ’Radici dell’Europa’ a Pescara per la conferenza programmatica del partito guidato da Giorgia Meloni, ha puntato il dito sullo scrittore, che aveva preso di mira il Tg1: “Inaccettabile il passaggio dell’intervista di oggi di Scurati su La Repubblica sulla critica al Tg1 e ai suoi spettatori. L’accusa di ’vilipendio alle istituzioni’ citata dallo scrittore non risulta essere stata fatta da nessun giornalista della testata, come anche lui ha detto e riconosciuto. Scurati chieda scusa anche ai milioni di italiani che ha oltraggiato definendoli come persone anziane e poco istruite”.

“Gli intellettuali di sinistra – prosegue il deputato - sono sempre più arroccati nella loro torre eburnea per cui sono tutti ignoranti se non seguono i loro diktat. Auspichiamo che anche Repubblica sul giornale di domani chieda scusa alla redazione e a tutto il pubblico del telegiornale. Noi, contro ogni elitarismo, saremo sempre dalla parte del popolo italiano ed europeo”.

Il passaggio citato da Mollicone e relativo ai telespettatori del Tg1 è contenuto in un’intervista che Scurati ha rilasciato a una testata polacca, ’Wyborcza.pl’, in cui lo scrittore afferma: “Faccio l’esempio più recente del Tg1, il telegiornale più visto in Italia, soprattutto da persone anziane, con scarsa istruzione e quindi con scarso senso critico. Pochi giorni fa, il conduttore di questo programma ha chiesto che fossi accusato di oltraggio a un’istituzione statale. Immagina: a milioni di persone che non avevano mai sentito il mio nome prima viene detto che hanno a che fare con un criminale”.