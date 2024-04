Roberto Vannacci in campo: "Inizia il combattimento". E per ora non lascia l'esercito

26 aprile 2024 a

Il generale Roberto Vannacci è ufficialmente candidato alle elezioni europee nelle liste della Lega di Matteo Salvini. Il militare nel corso della puntata di venerdì 26 aprile di Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai, ha risposto alle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro e ha raccontato di aver detto sì al leader del Carroccio soltanto qualche giorno fa dopo aver valutato a lungo. "Della mia candidatura se ne parla tanto quindi un certo effetto l’ha suscitato. Io non sapevo davvero se mi sarei candidato, ci ho pensato molto, mi ha convinto mia figlia. Quando ho deciso? Negli ultimi giorni, forse tre giorni fa. Con Salvini ci eravamo già parlati e gli ho confermato la mia scelta via messaggio. Lui si è detto molto contento della mia decisione", ha detto Vannacci.

Vannacci correrà ovunque: "Io capolista in tutte le circoscrizioni? Non lo so, non voglio anticipare nulla", ha detto, poi ha spiegato che per il momento non dirà addio alla divisa: "L’esercito? Per ora non lo lascio, se verrò eletto dovrò scegliere se lasciare o mettermi in aspettativa. Lasciarlo ora? Non vedo perché dovrei", ha annunciato, "è tutto normato, se non venissi eletto potrei tornare nell'esercito".

Il generale risponde alla battuta del ministro della Difesa, Guido Crosetto ("Una scelta win-win. Per lui, per la Lega e per l’esercito"): "È una sua opinione, se ritiene che sia così, non vorrei deluderlo. Il sarcasmo lo lascio a lui". E sulle critiche di alcuni esponenti della Lega: "Sono problemi loro, io non faccio parte del partito essendo un indipendente, quindi discuteranno con loro. La tessera? La momento non la prendo. A Centinaio e Fedriga che non mi votano faccio un in bocca a lupo e tanti auguri". I conduttori gli chiedono se farà campagna elettorale nei programmi tv. Il generale spiega di avere ancora in programma delle presentazioni del suo ultimo libro, ma valuterà anche partecipazioni in tv. "Pensa di essere sicuramente eletto?", chiedono Cucciari e Lauro: "Adesso inizia il combattimento, la battaglia", è la risposta di Vannacci.