25 aprile, Meloni disintegra i critici: “La fine del fascismo pose le basi per la democrazia”

25 aprile 2024 a

Un messaggio sui social per silenziare tutti i critici e gli odiatori di professione, che già prima del 25 aprile avevano condannato Giorgia Meloni con idee basate sul nulla. Il presidente del Consiglio, nel giorno della 79ª Festa della Liberazione, ha presenziato alla cerimonia andata in scena all’Altare della Patria in compagnia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, postando poi un suo scatto dell’occasione, accompagnandolo con una presa di posizione sul 25 aprile: “Nel giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un'Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà!”. A sinistra possono tornare ad azzuffarsi tra di loro.