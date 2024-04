Conte, schiaffo tv a Schlein: "Una presa in giro". Cosa piazza nel simbolo M5s

21 aprile 2024 a

Poco prima del deposito ufficiale al ministero dell’Interno, Giuseppe Conte anticipa dallo studio di In Mezz’ Ora su Rai3 il simbolo con cui M5s correrà alle Europee. In bella evidenza, nella parte inferiore del contrassegno, l’hashtag #pace. "Oggi al ministero dell’Interno si registra il simbolo per le elezioni europee. Appena terminerà questa trasmissione correrò al Viminale a presentare il simbolo del M5S, che testimonia il nostro impegno in favore della pace". ha detto il presidente del M5Sintervistato da Monica Maggioni.

Anche Schlein con il nome nel simbolo: il Pd diventa leaderista ma non può dirlo

Non poteva mancare una stoccata a Elly Schlein, che non solo si candida in prima persona per le elezioni europee, ma che dovrebbe apporre il suo nome nel simbolo del Pd. Una scelta che ha un solo precedente, quando il segretario era Walter Veltroni, e che sta creando malumori evidenti nella galassia democratica. "Non sarò candidato" alle europee e "non ci sarà il mio nome nel simbolo", afferma Conte che punge i dem: "Nella nostra comunità non è pensabile che chiedi voti e non sei conseguente. È una presa in giro", afferma sull’annuncio della candidatura di Schlein.

Tornando al simbolo M5s, Conte spiega che "abbiamo delle liste di costruttori di pace, ma non solo. Da Tridico ad Antoci fino a Biggeri, e oggi annuncio anche Carolina Morace: una sportiva e calciatrice che tutti abbiamo ammirato e apprezzato. Ha battuto tantissimi record sportivi, ma a me interessa la persona", ha detto svelando il nome dell'ex calciatrice azzurra: "Non solo bomber, ma anche impegno civico, e poi è stata la prima allenatrice donna di una squadra maschile, la Viterbese, oltre alle lotte contro il gender gap. Ha rotto e squarciato schemi in un campo visto prettamente come maschile". E su Bari: "Noi appoggiamo quasi sempre candidati Pd, ma in questo caso il nostro era un atto dovuto di fronte a una condizione oggettiva. Non possiamo scendere sotto certi livelli di trasparenza", ha detto. Il campo largo è diventato un campo di battaglia.