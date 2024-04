Firenze, isola galleggiante sull'Arno. L'ultima idea della sinistra lascia sbigottiti

Christian Campigli 11 aprile 2024 a

Molti fiorentini hanno creduto ad un pesce d'aprile fuori tempo. In realtà, il candidato sindaco di centrosinistra a Firenze, Sara Funaro, lo ha detto davvero. Al quotidiano Il Corriere Fiorentino ha confessato di voler realizzare "un'isola galleggiante in mezzo all'Arno". Il capoluogo toscano, si sa, è il regno della polemica e prendersi in giro, come ha insegnato il capolavoro di Mario Monicelli, Amici Miei, è pratica assai diffusa nella patria di Dante. E così, in rete sì sono moltiplicati i post sull'argomento. Tra chi lodava la proposta "che sarà particolarmente apprezzata dalle zanzare", a chi suggeriva di spostare sull'isolotto le centinaia di immigrati clandestini africani che, ogni giorno, spacciano droga al parco delle Cascine. Vi è infine, chi ha citato “Gallo cedrone” e l'iconica scena finale, nella quale Armando Feroci (alias Carlo Verdone) durante un improvvisato comizio politico, propone di prosciugare, a Roma, il Tevere e di trasformarlo “in una lunga lingua d'asfalto, a tre corsie. E così finalmente si score” (rigorosamente con una sola r).

Ma, al di là del sarcasmo, è grottesco che tra mille problemi (sicurezza, tramvia, limiti orari a 30 km/h, stadio) i progressisti abbiano pensato ad un'isola galleggiante. Proprio nel giorno del decimo mese dalla scomparsa di Kata, la bimba peruviana inghiottita dall'ex hotel Astor, occupato abusivamente nell'indifferenza della politica. Una tragedia cittadina che, evidentemente, si vuol spazzare via, come la polvere, sotto il tappeto.

Nel frattempo, si definiscono le ultime manovre elettorali. Cecilia Del Re, ex assessore defenestrato da Dario Nardella, dopo una lunga gestazione, par aver deciso di correre al fianco di Italia Viva e di Stefania Saccardi. Il Movimento 5 Stelle è lacerato al suo interno, ma, salvo sorprese dell'ultimo momento, i grillini dovrebbero appoggiare Sara Funaro. Autentiche autostrade aperte a sinistra per Tomaso Montanari e Dmitrij Palagi, pronti a raccogliere i consensi di chi non si sente rappresentato da questa versione del Pd. Nel tardo pomeriggio di ieri, Eike Schmidt ha infine annunciato la festa di presentazione alla città, che si terrà martedì prossimo. “Firenze Magnifica, è il momento”, questo lo slogan per il candidato di centrodestra. Sarà lui l'uomo della svolta? In molti, non solo a destra sono convinti di sì. “Ei-Ke sindaco” .