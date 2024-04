Pd, da Roma la spallata a Schlein: Rutelli e gli uomini ombra, chat scatenate

10 aprile 2024 a

Sta facendo rumore negli ambienti del Partito democratico quanto riportato oggi, mercoledì 10 aprile, da Il Tempo. La "congiura di Roma" per esautorare la segretaria Elly Schlein infiamma le chat interne. Cardine del piano, come scritto oggi da Dario Martini, è Francesco Rutelli il cui ritrovato attivismo sulla piazza romana non è passato inosservato e sta creando più di un disagio al Nazareno. Secondo i ben informati a tessere le fila dietro le quinte c'è Andrea Orlando che avrebbe messo in piedi un insolito asse con Goffredo Bettini da un lato e Giuseppe Conte dall’altro per far fuori Elly Schlein dalla guida del partito. Insomma, la solita vecchia storia della sinistra.

Il retroscena ha provocato un putiferio nelle chat e nel dibattito interno ai dem, ma qualcuno esce anche allo scoperto come Marco Miccoli, già deputato e segretario del Partito Democratico di Roma. "Secondo i boatos giornalistici, a Roma, ai margini del Pd romano, sarebbe in atto un complotto ordito ai danni della Segretaria Nazionale del Partito - scrive il dem su Facebook - Una parodia del Trono di Spade in versione pariolina, che si giocherebbe sulle candidature e sulle preferenze alle elezioni europee". Miccoli tuona contro "stanchi tromboni, eterne promesse, aspiranti capobastone, salvatori della patria e indispettite signore, che avrebbero in mente la cacciata di Elly Schlein rea di non aver dato loro troppa considerazione. O meglio, nessun peso", è l'attacco. Il dem auspica che, se il retroscena illustra fedelmente la realtà, "che questi aspiranti cospiratori escano allo scoperto e ci diano l'opportunità di una battaglia politica pubblica, dove ognuno ci possa mettere la faccia. Senza infingimenti e con il dovuto coraggio", scrive Miccoli che si dichiara: "Io mi schiero: sto con la Segretaria".

L'intreccio della congiura romana vede nella data del 13 maggio un possibile punto di svolta. All'Auditorium Parco della Musica di Roma. Per la presentazione dell’ultimo libro di Goffredo Bettini, ci saranno anche Giuseppe Conte e Francesco Rutelli. L'obiettivo dell'insolito asse Orlando-Bettini-Conte è far eleggere il giornalista Marco Tarquinio nella circoscrizione Centro alle prossime europee, in contrapposizione a Nicola Zingaretti, che sostiene apertamente Schlein. Tutto parte del piano in cui convergono chi a suo tempo si è schierato malvolentieri con Schlein e una parte della minoranza del partito.