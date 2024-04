Pd, Schlein ci ha provato anche con Marino. Ma lui a Piazzapulita la disintegra

04 aprile 2024 a

a

a

Ignazio Marino è tornato in campo. L’ex sindaco di Roma ha presentato la sua candidatura, con l’Alleanza Verdi-Sinistra, in vista delle elezioni Europee e il 4 aprile ha rilasciato alcune dichiarazioni a Piazzapulita, programma televisivo di La7 condotto da Corrado Formigli: “Non conosco Elly Schlein, ho voluto ascoltarla, mi sembra una donna estremamente articolata e in molte idee mi posso riconoscere. Ma se mi candido alle primarie, le vinco e dico che sono contro le armi, la guerra, il termovalorizzatore, poi arrivo e prendo la mia posizione di segretaria e dico che il termovalorizzatore ormai c’è, voto in Europa per l’aumento della spesa militare. No”.

Marino infrange il fioretto, capolista con i rossoverdi. E ora cita Schwarzenegger...

“Ho ricevuto – dice ancora Marino - una telefonata da un collaboratore di Elly Schlein, ho un po’ sorriso. Diceva vorremmo parlarti. Assolutamente, parlo con chiunque, figuriamoci. Ma mi sono messo a ridere, poi quando ne parlate con i capicorrente vedrete che la voglia di parlare finisce. E infatti dopo quella telefonata non c’è stato più niente”. I vecchi rancori con il Pd non sono affatto superati dopo la strategia per farlo cadere dal ruolo di sindaco della Capitale.