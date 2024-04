Ignazio Marino, il "marziano" si candida con Fratoianni-Bonelli e cita Terminator

04 aprile 2024 a

a

a

Il "marziano" è tornato e cita Terminator. Dieci anni dopo la sua "cacciata" dal Pd, l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino mette fine al suo "esilio" statunitense e si lascia convincere da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli a infrangere quel giuramento che per sua stessa ammissione fece a una suora: "Le dissi che qualora mi fosse venuto in mente di ricandidarmi mi avrebbe dovuto sparare a un polpaccio", racconta durante la conferenza stampa di presentazione in Sala stampa estera. Il sindaco chirurgo ha però dovuto fare un passo indietro: "Viviamo in un mondo in cui, un paese simbolo della democrazia come gli Usa, mentre quasi tutti i suoi cittadini guardavano il Superbowl, ha convocato il Parlamento per approvare lo stanziamento di oltre 80 miliardi per armamenti da inviare in Ucraina e Israele". Se a questo aggiungiamo la situazione ambientale, "oggettivamente drammatica", allora "ho ritenuto imprescindibile dare una mano alla nostra società e al nostro continente".

Sondaggio, terremoto a sinistra e debutto choc per Santoro: tutti i dati

Come da personaggio, il chirurgo arriva in bicicletta e zaino sulle spalle. "In Italia durante il covid abbiamo applaudito a medici e infermieri, ora tagliamo sulla sanità e investiamo miliardi su dispositivi militari all’avanguardia. Cosa diremo ai cittadini che non potremo curare, ’non vi preoccupate che tanto abbiamo gli f35’?", attacca Marino. Che sui migranti annuncia: "Nel nostro territorio ci sono 10 Cpr, strutture assimilabili ai manicomi criminali, questo non può accadere". Poi la citazione che non ti aspetti: "Sono una grande fan di Arnold Schwarzenegger e di Terminator (il film cult diretto da James Cameron e uscito nel 1984, ndr), spesso in trovavo in sala operatoria ero solito guardarmi attorno, mettere in ordine i pensieri e pronunciare solennemente: ’Ìm back’".

Video su questo argomento Marino come Terminator sulle Europee: "Il mio ritorno in politica? I'll be back"

Marino sarà capolista della circoscrizione Centro. Gli altri due candidati - presentati nella nuova sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli di Roma - saranno Sergio Ulgiati, docente di Chimica dell’Ambiente e dei Beni culturali dell’Universitá Parthenope di Napoli e Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica emerita dell’istituto Ramazzini di Bologna.