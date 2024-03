Rai, la smentita di Maurizio Gasparri: "La vostra ennesima bufala"

29 marzo 2024 a

a

a

Maurizio Gasparri contro Dagospia. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, il membro della Commissione di vigilanza Rai non aveva nessuna intenzione di votare la candidata di Gianni Letta, Simona Agnes, alla presidenza di viale Mazzini. Ma è bastato poco per far intervenire il diretto interessato: il capogruppo di Forza Italia al Senato, che è stato diretto e chiaro nella smentita totale della notizia.

"Spero siano invenzioni". Striano a Le Iene, come reagisce Gasparri

"Mi segnalano questa ennesima bufala che pubblicate - scrive Maurizio Gasparri a Dagospia che pubblica tutto - Padroni di scrivere quello che volete, buona regola sarebbe quella di interpellare chi citate. Ma capisco che dovendo inventare non potete farlo. Scriveste che ero a vedere una partita di calcio all’estero e vi dimostrai, tramite foto che pubblicaste, che ero in senato a votare. Grato se, anche questa volta, pubblicherete la mia smentita alla vostra bizzarra invenzione. Magari ce ne fossero di più di persone come Simona Agnes e Gianni Letta, alieni alle bufale. Votateli e imitateli. La vostra reputazione migliorerebbe. Nella vana speranza di non vedere più il mio nome accostato a bugie sulle vostre pagine vi auguro comunque una Buona Pasqua, chiedendo la pubblicazione di queste mie righe di verità al posto della bugia inventata e pubblicata".