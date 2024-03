Dossieraggio, Gasparri contro Striano: "Spero siano solo invenzioni"

26 marzo 2024 a

Maurizio Gasparri contro le dichiarazioni di Striano. Il finanziere ha parlato a Le Iene e subito ha provocato la reazione del presidente dei senatori di Forza Italia. A Le Iene Striano ha rivendicato di essere un "grande investigatore" e ha cambiato versione rispetto alle ultime dichiarazioni. Ha spiegato di aver fatto tutto da solo e di avere una quantità enorme di informazioni da poter scrivere ottomila libri.

Mossa di Striano: "Agivo da solo". I dati raccolti? "Potrei scrivere 8mila libri"

«Voglio sperare che queste presunte dichiarazioni del luogotenente Striano alle Iene siano frutto di temerarie e spettacolari invenzioni di costui. Perché se il tono e i contenuti sono questi ci troveremmo di fronte a una clamorosa dimostrazione di protervia e di arroganza che impone immediate e adeguate iniziative della Commissione antimafia. Io da uomo delle istituzioni e del parlamento democratico non intendo assistere silente a queste vicende così gravi e inquietanti. Non bastano indagini giudiziarie. Devono ulteriormente attivarsi le sedi istituzionali competenti senza indugio». Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.