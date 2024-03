Caso Ceccherini, l'attacco di Gasparri: "In Rai provvedimenti drastici"

11 marzo 2024 a

a

a

Massimo Ceccherini finisce nella bufera dopo le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione "A ruota libera" presentata da Francesca Fialdini. Non sono bastate, infatti, le scuse dell'attore dopo la sua previsione sugli Oscar vinti dagli ebrei. Ora a intervenire è anche il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che chiede alla Rai provvedimenti seri.

«Con una interrogazione in Commissione parlamentare di Vigilanza ho denunciato il grave episodio che si è verificato su Rai1: "Per sapere per quali ragioni la conduttrice del programma "A ruota libera" di Francesca Fialdini non abbia subito preso le distanze dalle affermazioni deliranti di tale Ceccherini il quale, sulla rete più importante della Rai in un orario fondamentale della giornata di domenica, ha denigrato gli ebrei mostrando un atteggiamento antisemita incompatibile con qualsiasi consesso civile, democratico e comunicativo. Quali misure si intendono adottare nei confronti dell’ospite, della conduttrice e del responsabile di quella fascia oraria della Rai. In quale modo la Rai intenda riparare a questo inquietante episodio di antisemitismo avvenuto sul servizio pubblico in un momento così drammatico per la comunità internazionale. Con questa interrogazione intendo denunciare questo episodio gravissimo per il quale non bastano scuse formali ma occorrono provvedimenti concreti perché è inimmaginabile che nell’informazione, ancora di più nell’informazione pubblica e ancora di più su Rai1, si assista a episodi di razzismo di questa natura che non trovano alcuna giustificazione. Si attendono provvedimenti seri, drastici e immediati da parte della Rai perché altrimenti si potrà mettere in discussione anche la funzione del finanziamento pubblico, ovvero del canone, con il quale si alimenta il servizio pubblico. Quei soldi dei cittadini non servono certo per la propaganda antisemita a cui abbiamo assistito». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.