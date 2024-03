Sardegna, per quanti voti ha vinto Todde. Conteggi in corso ma Conte esulta

18 marzo 2024 a

Si sarebbero concluse in Corte d’appello a Cagliari le verifiche dei verbali relativi all’esito delle elezioni regionali del 25 febbraio in Sardegna. Alessandra Todde del Movimento 5 stelle si confermerebbe vincitrice con 3.061 voti di vantaggio rispetto all’avversario sconfitto, Paolo Truzzu del centrodestra. Uno scarto che chiuderebbe la questione ribaltone, ipotizzata a ridosso delle elezioni, quando lo scrutinio di sezioni ancora mancanti avevano certificato una rimonta di Truzzu, pesantemente punito dalle urne soprattutto nella sua Cagliari, e addirittura la possibilità di un sorpasso. Si era poi passati a ipotizzare un vantaggio così ridotto da non escludere un ricorso al Tar per il riconteggio.

Tuttavia, manca il crisma dell'ufficialità. La Corte d'Appello di Cagliari ha smorzato gli entusiasmi del campo largo comunicando che il conteggio è ancora in corso come si apprende da una nota, la Presidente della Corte Gemma Cucca. Tuttavia per il capo politico del Movimento 5 stelle il dato è certo: "Alessandra Todde è in odore di proclamazione. Si parlava di uno scarto minimo di 1.400 voti, in realtà i voti sono oltre tremila. Questa vicenda è bella perché è un grande margine di vittoria", afferma Giuseppe Conte secondo cui quella di Todde non è "una vittoria di misura, ma una stragrande vittoria se consideriamo che le liste Soru hanno pescato nell’area progressista".

"La proclamazione avverrà probabilmente mercoledì mattina, sono i tempi del tribunale, ma sappiamo che il divario è ulteriormente aumentato, per questo oggi sarà una giornata di festa e di lavoro con gli eletti, per correre rispetto ai problemi da affrontare in via prioritaria", ha commentato la presidente della Regione Sardegna che attende l'ufficialità senza dare i dati nel dettaglio.