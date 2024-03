Regionali in Piemonte, lo strappo di Conte: "Avanti con nostro candidato"

18 marzo 2024 a

Ormai è chiaro: il campo largo fa acqua da tutte le parti. L'ultima falla si è aperta in Piemonte dove Pd e M5S non sono stati in grado neppure di presentare un candidato unico alla presidenza della Regione. Le elezioni sono in programma il prossimo 9 giugno ma sul tavolo salta l'intesa. In una diretta social, il leader grillino si affretta a dire che non inizia nessuna guerra contro i dem. Staremo a vedere.

«È di queste ore una svolta anche per il Piemonte - dice Giuseppe Conte sui social - Abbiamo lavorato con il Pd discutendo sempre di progetti. Abbiamo avuto alcune difficoltà oggettive, in particolare perché a Torino abbiamo una giunta che sta lavorando andando in direzione opposta alla giunta di Chiara Appendino. Il Pd ha scelto una sua candidata, ne prendiamo atto, il M5S provvederà a individuare un suo candidato ma questo non vuol dire diventare nemici. Al centro ci deve sempre essere la buona politica». Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, in una diretta social.