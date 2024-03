Dossieraggio, Meloni spazientita: “Vicenda gravissima, la libertà di stampa non c'entra”

05 marzo 2024 a

a

a

A gamba tesa sul caso dossieraggio. Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è arrivata a Teramo per un evento elettorale a sostegno del candidato del centrodestra alle elezioni regionali dell’Abruzzo, Marco Marsilio, ed ha alzato i toni sul presunto spionaggio: “Ci sono state delle richieste di audizioni alla Commissione Antimafia, sentiremo le loro parole. Io penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo delle verifiche su cittadini comuni e non a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa, e in particolare ad alcuni esponenti della stampa”.

Il prof. Cassese sgancia il siluro sul caso dossieraggio: "L'Antimafia non serve più"

“Utilizzare così le banche dati pubbliche non c’entra niente con la libertà di stampa”, ha chiosato il premier all’arrivo alla Camera di Commercio di Teramo, che ha poi sottolineato il lavoro di Marsilio, mettendo in evidenza "i dati macroeconomici di questa regione dimostrano il lavoro. In un periodo di difficoltà la regione ha resistito alla grande. Qualche giorno fa abbiamo sbloccato un'altra importantissima infrastruttura per questo territorio e vogliamo continuare a fare un lavoro per questo territorio. Si tornerebbe a quelli che hanno lasciato isolata questa regione al centro dell'Italia".