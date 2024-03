Meteo, Giuliacci rovina i piani di marzo: pioggia quasi tutto il mese

04 marzo 2024 a

Che tempo farà nel mese di marzo? A rispondere al quesito sulle previsioni del terzo mese del 2024 è il colonnello Mario Giuliacci, che, in compagnia di Elisa nel video pubblicato sul suo canale YouTube , dà tutti gli aggiornamenti: “Viste le statistiche negli ultimi 15 anni ha nevicato 5 volte a marzo, 5 volte in Pianura, l’ultima volta è stata nel 2020, ha nevischiato sulla Puglia addirittura. Fino al 4 marzo pioverà tutti i giorni, con anche piogge su tutta l’Italia simultaneamente. Nevicherà sulle Alpi fino al 4 marzo, tutti i giorni. Tra il 5 e il 10 marzo tempo bello, temperature in discesa però. Poi seguono due settimane, quella dall’11 al 17 e quella dal 18 al 25 in cui il tempo sarà di nuovo piovoso, anche se con temperature al di sopra della media”.

“Ma nell’ultima settimana di marzo - chiosa il meteorologo - sembra che potrebbe tornare la neve sulle Alpi, non in pianura”. Per tutto il mese, ad eccezione di una piccola finestra di qualche giorno, si prospetta quindi una caduta delle piogge sul Belpaese.