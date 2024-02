Supermedia YouTrend, chi sale nel gradimento degli elettori

29 febbraio 2024 a

La Supermedia di questa settimana, il cui "paniere" è solo in piccola parte composto da sondaggi effettuati dopo il voto delle Regionali in Sardegna - il che rimanda alle prossime settimane per misurarne l’impatto sull’opinione pubblica - fa emergere comunque una conferma di alcune tendenze delle scorse settimane. A cominciare dal calo di Fratelli d'Italia che scende sotto la soglia del 28% e da Forza Italia che guadagna un altro mezzo punto nell’avvicinamento alla Lega. "Simmetrica" la dinamica nel centrosinistra con il Pd sempre a quota 19% che cede uno 0,3 e M5s che segna un +0,2.

Ma ecco tutti i dati: Supermedia Liste Fdi 27,9 (-0,2) Pd 19,4 (-0,3) M5S 16,4 (+0,2) Lega 8,3 (=) Forza Italia 7,7 (+0,2) Verdi/Sinistra 4,0 (+0,1) Azione 3,9 (-0,2) Italia Viva 3,2 (+0,2) +Europa 2,6 (+0,1) Italexit 1,7 (+0,1) Unione Popolare 1,4 (+0,1) Noi Moderati 1,3 (np). Supermedia coalizioni Centrodestra 45,3 (+1,3) Centrosinistra 26,0 (=) M5S 16,4 (+0,2) Terzo Polo 7,1 (=) Italexit 1,7 (+0,1) Altri 3,5 (-1,6) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (15 febbraio 2024). La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 15 al 28 febbraio, è stata effettuata il giorno 29 febbraio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 22 febbraio), Euromedia (27 febbraio), Ipsos (24 febbraio), Ixè (19 febbraio), Noto (20 febbraio), SWG (19 e 26 febbraio) e Tecnè (16, 24 e 26 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.