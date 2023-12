Sondaggi, due settimane choc per la sinistra: Pd ai minimi, 5Stelle a picco

Sullo stesso argomento: Il Pd è in bambola e il M5S sogna sempre di più il sorpasso nei sondaggi

Opposizione in "rosso", tiene la maggioranza che allunga il divario con le altre coalizioni. Gli ultimi sondaggi politici aggregati nella Supermedia Agi-YouTrend danno questi verdetti mentre si scalda il dibattito verso le elezioni europee. Il risultato di questa settimana è negativo per l’opposizione. Il Pd di Elly Schlein fa registrare un nuovo minimo nella gestione della segretaria (19,2%), ben al di sotto della soglia del 20 ritenuta il "minimo sindacale" per i dem. Il M5S di Giuseppe Conte perde addirittura quasi un punto in 14 giorni, scendendo sotto il 16%. Gli altri partiti di opposizione restano stabili, con l’eccezione di Azione che perde anch’essa qualcosa (-0,2%).

La media dei sondaggi per tutti i partiti: al primo posto è stabile Fratelli d’Italia della premier Giorgia Meloni, mentre il centrodestra nel suo complesso guadagna terreno. FDI 28,7% (stabile) PD 19,2% (-0,1) M5S 15,6% (-0,9) Lega 9,3% (+0,2) Forza Italia 7,5% (-0,3) Azione 3,8% (-0,2) Verdi/Sinistra 3,4% (stabile) Italia Viva 3,1% (=) +Europa 2,6% (stabile) Italexit 1,8% (-0,2) Unione Popolare 1,5% (+0,3) Noi Moderati 1,3% (+0,4). Insomma, la distanza tra le forze di governo FdI, La Lega di Matteo Salvini e Forza Italia, e il blocco delle opposizioni si allarga.