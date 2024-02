Regionali in Basilica, Piemonte e Umbria: il centrodestra trova la quadra

28 febbraio 2024 a

a

a

Il centrodestra trova la quadra. E conferma i presidenti uscenti come candidati della coalizione del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Basilicata, Piemonte e Umbria.

Scatta la corsa alla rivincita con Marisilio in Abruzzo, voto il 10 marzo

“I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Si tratta della conferma del Presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Cirio per il Piemonte e della Presidente Donatella Tesei per l'Umbria.” Così una nota congiunta di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e UDC