Meloni guarda avanti dopo la Sardegna: "Impareremo anche da questo"

27 febbraio 2024 a

a

a

Una sconfitta su cui riflettere per ripartire, sui dossier nazionali e sul prossimo voto regionale in Abruzzo. La premier Giorgia Meloni non nasconde il dispiacere per l'esito delle elezioni in Sardegna ma sottolinea come la lezione possa servire al centrodestra. "Ho telefonato ad Alessandra Todde, eletta presidente della Regione Sardegna, per porgerle i miei auguri di buon lavoro", ha scritto su X Meloni. "Ci tengo a ringraziare Paolo Truzzu e tutta la coalizione del Centrodestra, che con le sue liste si conferma la più votata dagli elettori. Le sconfitte sono sempre un dispiacere, ma anche un’opportunità per riflettere e migliorarsi. Impareremo anche da questo", ha concluso il presidente del Consiglio e leader di Fratelli dItalia.

"Ecco il vostro giornalismo", Salvini sbotta con Parenzo: scintille in diretta

Ospite di Un Giorno da Pecora, su Radio 1 Rai, la presidente eletta della regione ha raccontato di essere stata chiamata da Meloni "complimentandosi per la vittoria e sottolineando molto correttamente che nonostante le posizioni collaboreremo proficuamente". Todde ha rivelato di aver "metabolizzato più stamattina che ieri sera la vittoria, mi ha scritto anche Beppe Grillo". Cosa le ha scritto? "Miracolosu".