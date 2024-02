L'aria che tira, Salvini sbotta con Parenzo: "Ecco il vostro giornalismo"

27 febbraio 2024 a

a

a

Intercettato dalle telecamere de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7, Matteo Salvini sbotta: "Questa domanda mi fa capire qual è il vostro giornalismo". A cosa si riferisce? Si parla naturalmente dell'esito delle elezioni regionali in Sardegna che hanno visto la vittoria della candidata del campo largo Pd-M5s Alessandra Todde con uno scarto ridottissimo su Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari che correva per il centrodestra. In studio Massimo Cacciari spiegava che, a suo modo di vedere, il centrodestra dovrebbe tornare allo "schema classico", ossia con la Lega a presidiare l'elettorato del nord e Fratelli d'Italia a concentrarsi sul centro e sul Mezzogiorno.

"Un conto a Cagliari...", Sallusti rovina la festa Pd-M5s sul campo largo

Il consiglio non richiesto del filosofo viene girato dall'inviata del programma al leader della Lega che si trova a Pescara, dove si trova per un appuntamento elettorale in vista delle elezioni del prossimo 10 marzo, le regionali in Abruzzo dove si sfideranno il governatore in carica Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D'Amico per il centrosinistra.

Il vicepremier dice alla giornalista che non intende rilasciare dichiarazioni, ma Parenzo dallo studio insiste: "Chiedigli solo se la Lega deve tornare al Nord, così come chiedeva il professor Cacciari, di cui ha grande stima". L'inviata gira la domanda a Salvini che secco replica: "Ecco, questa domanda mi fa capire qual è il giornalismo di La7". "Ma come?", commenta sorridendo Parenzo. "Chiedevamo solo se è necessario ricollocarsi dopo questo risultato. Siamo noi...", conclude l'inviata che rigira la linea in studio.