Fiorello, ciclone sul voto in Sardegna: "Schlein? Non ci credeva neanche lei"

27 febbraio 2024 a

a

a

A dominare la rassegna stampa di Viva Rai2, il programma condotto da Fiorello dal glass del Foro Italico, non possono che essere le Elezioni Regionali in Sardegna che hanno visto la vittoria di Alessandra Todde sostenuta da Movimento 5 Stelle e Pd. Fiorello commenta: “Due lauree, 4 lingue... ma è del M5S per davvero? Pensa che durante lo scrutino ha preso la terza laurea”. E ironizza sulla sconfitta della premier Giorgia Meloni: “Schiaffo al governo, prima dichiarazione della Meloni: un disastro, sembrava di stare a Una voce per San Marino... Una voce per la Sardegna!”. La sconfitta potrebbe alterare gli equilibri e i rapporti nella maggioranza di centrodestra. “Questo titolo sembra un romanzo Ottocentesco, tipo Orgosolo e Pregiudizio” – afferma lo showman siciliano - “Tradimenti e veleni: Fdl accusa la Lega, la Lega accusa Fdl, Meloni accusa Salvini e Salvini accusa il Terzo Mandato”. Altro titolo: “La Sardegna punisce Meloni. Non ci crede nemmeno la Schlein!” volata con Conte a festeggiare a Cagliari.

L'ultima di De Luca, cosa spunta per le strade della Campania: "Pagati dalla Regione"

Ma il dibattito riguardo la sconfitta del centrodestra nell’isola sarda non finisce qui. Infatti, Fiorello ironizza sul commento del generale Roberto Vannacci a sostegno del leader della Lega Matteo Salvini: ”Tranquillo, invaderemo Arbatax”. Si apre poi la parentesi sulle indagini in corso che accusano il generale di istigazione per l'odio razziale, che lo showman commenta così: “Ma lui non ce l’ha con nessuno. È indagato per truffe e peculato. Ora si candida perché senza almeno un’indagine in corso non ti votano”.