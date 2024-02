Veneto, Fratelli d'Italia rivendica il governatore per il dopo Zaia: “Ci spetta”

14 febbraio 2024 a

a

a

Nessun passo indietro sul Veneto. Il coordinatore di Fratelli d’Italia nella regione del nord-est, Luca De Carlo, è stato intervistato da Affari Italiani e ha risposto alla domanda se al partito di Giorgia Meloni spetti la candidatura per il post Luca Zaia: “Assolutamente sì. Ma non solo perché non abbiamo la presidenza di alcuna regione del nord, bensì perché il dato delle ultime elezioni politiche è stato chiarissimo, il 32,5% dei veneti ha votato Fratelli d'Italia. Un veneto su tre ha scelto il nostro partito. E non è affatto un caso. Interpretando il pensiero di un terzo dei veneti, Fratelli d'Italia può ambire alla guida della regione. Abbiamo in Veneto un'ottima classe dirigente, tanti profili che possono fare il presidente. Deciderà la nostra leader Meloni e come sempre saprà prendere la decisione giusta".

De Carlo si sofferma poi sul possibile terzo mandato ai governatori, come vorrebbe la Lega: “Tra i pro c'è il fatto che i cittadini possano scegliere a oltranza chi governa, magari bene, tra i contro la necessità del ricambio generazionale nelle istituzioni limitando la concentrazione del potere nelle mani di una sola persona. Soppeseremo le due valutazioni e prendere una decisione”.